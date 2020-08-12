Выручка интернет-индустрии Хайнаня за полгода выросла на 60%

ХАЙКОУ, 12 августа. /ТАСС/. Объем продаж компаний интернет-индустрии Хайнаня с января по июнь включительно вырос в годовом исчислении на 60%, до 49,8 млрд юаней (около $7,2 млрд). Об этом в среду сообщило управление промышленности и информатизации региона.

"Таким образом мы уверенно движемся к целевому показателю в 100 млрд юаней (примерно $14,5 млрд) в год", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

В нем отмечается, что в последние годы при содействии властей этот сектор экономики, с которым тесно связаны онлайн-технологии производства и обучения, научно-исследовательские программы, проекты в сфере недвижимости, а также культурного досуга и развлечений, динамично развивается. Согласно опубликованной информации, на Хайнане сформировались 12 ключевых предприятий, которые и играют ключевую роль в создании высококачественной продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщило управление, в последнее время все более важная роль в развитии интернет-индустрии региона отводится особым инновационным площадкам - экологически чистому индустриальному парку по разработке программного обеспечения RSC в городе Чэнмай на севере острова и промышленной зоне Fullsing, расположенной от него в 30 км к северо-востоку. Кроме того, поблизости находится новый объект, принадлежащий телекоммуникационной корпорации Tencent, инвестиции в который превысили 10 млрд юаней ($1,5 млрд).

"На территории Fullsing (в городе Хайкоу) расположились компания Alibaba и принадлежащее фирме ByteDance подразделение TouTiao. Кроме того, там находится филиал крупнейшего национального VOD-сервиса - iQIYI, китайская стриминговая платформа MeeLive", - рассказал журналистам заместитель генерального директора промзоны Ма Лян. - Они стали привлекательной визитной карточкой интернет-индустрии Хайнаня".

Он уточнил, что Fullsing по площади занимает порядка 17 га и официально откроется во второй половине 2021 года. В то же время на территории RSC уже действуют более 5,8 тыс. компаний, выручка которых за полгода превысила 31,5 млрд юаней (более $4,5 млрд). На эти предприятия приходится порядка 85% интернет-индустрии Хайнаня, из них каждое четвертое занимается созданием разнообразного цифрового контента, в том числе разработкой компьютерных игр.