Нацбанк Белоруссии прогнозирует, что инфляция в стране в 2020 году не превысит 5,3%

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии ожидает уровень инфляции до конца 2020 года в пределах 5-5,3%, сообщил в среду председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

"Ожидается, что в оставшиеся до конца года месяцы годовая инфляция будет находиться в пределах 5-5,3%. В дальнейшем поддержанию ценовой стабильности будет способствовать совокупность продолжительных дезинфляционных факторов, действие которых уже проявляется в настоящее время", - приводит слова Каллаура информационное агентство БелТА.

Глава Нацбанка отметил, что в дальнейшем по мере возобновления экономического роста прогнозируется постепенное снижение объемов бюджетного стимулирования. Ожидается, что в результате дефицит бюджета страны начнет сокращаться.

"В условиях восстановления экономической активности прогнозируется улучшение сальдо платежного баланса. Ожидается чистое предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, что будет способствовать поддержанию золотовалютных резервов. Курс национальной валюты сохранится вблизи равновесия", - сказал он. По словам Каллаура, комплексная оценка динамики развития экономики страны показывает, что внутренние факторы будут носить в среднесрочном периоде дезинфляционный характер.

Ранее ТАСС сообщал о планах Нацбанка на 2020 год удержать годовую инфляцию в пределах 5%. По данным Национального статистического комитета, инфляция в Белоруссии в первом полугодии составила 3,4%.