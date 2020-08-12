ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициирует проверку достоверности информации о росте цен на авиакеросин и в случае ее подтверждения будет устанавливать причины такого роста, говорится в сообщении ведомства.

По информации ФАС, по состоянию на 10 августа 2020 года оптовая (биржевая) цена на авиакеросин была на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года. По данным постоянно проводимого ФАС мониторинга, у авиакомпаний отсутствуют сложности в обеспечении авиакеросином в аэропортах.

"Несомненно, необходимо пресекать злоупотребления в этой сфере, учитывая, что стоимость топлива напрямую влияет на конечную стоимость авиабилетов и доступность авиауслуг для граждан Российской Федерации. Мы полагаем, что эта ситуация может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах", - подчеркнул начальник управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

Ранее Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) совместно с ФАС и Минэнерго обратилась в Минтранс с жалобой на резкий рост стоимости авиационного керосина и просьбой инициировать "проверку обоснованности" повышения цен. Согласно представленным АЭВТ данным, по сравнению с июлем стоимость топлива по итогам проведенных тендеров в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) выросла на 62,1%, в Домодедово - на 33,4%, в Жуковском - на 36%, в аэропорту Санкт-Петербурга - на 18%, во Владивостоке - на 20,4%, в Благовещенске - на 21,1%, в Иркутске - на 28,1%, в Краснодаре - на 48,4%, в Красноярске - на 48,6%.

Растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса, а также приведет к подорожанию авиабилетов, подчеркивали в ассоциации.

Минтранс сообщил, что специально созданная рабочая группа на следующей неделе обсудит информацию АЭВТ о росте цен на авиакеросин. В нее войдут представители всех заинтересованных ФОИВов, в том числе Минэнерго и ФАС, а также АЭВТ и топливных компаний - поставщиков авиакеросина. В ФАС отметили, что в настоящее время в ведомство официально не поступали обращения от АЭВТ и Минтранса в части проведения проверки роста цен на авиакеросин.