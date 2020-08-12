Суд не стал привлекать Банк России к спору вокруг "АГД Даймондс"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Банка России на определение Арбитражного суда Архангельской области об отказе в привлечении регулятора к участию в качестве третьего лица в споре по сделке трехлетней давности о продаже алмазного актива "Лукойла" ("АГД Даймондс") холдингу "Открытие". Соответствующая информация была опубликована в картотеке арбитражных дел.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд рассматривал жалобу регулятора в среду, по итогам заседания было принято решение оставить определение Арбитражного суда Архангельской области без изменения, а жалобу без удовлетворения.

В начале июля Арбитражный суд Архангельской области отказался привлекать Банк России в качестве третьего лица в рамках дела об оспаривании Федеральной антимонопольной службой (ФАС) покупки "Открытие холдингом" алмазного бизнеса "Лукойла" - компании "АГД Даймондс".

Спор вокруг "АГД Даймондс"

В мае этого года ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании недействительной сделки по продаже 100% акций АО "АГД Даймондс", принадлежавших "Лукойлу" до 2017 года, в пользу "Открытие холдинг".

Сообщалось, что ведомство выявило факт нарушения законодательства, который заключался в том, что "заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров АО "Открытие холдинг" гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами". Позднее банк непрофильных активов "Траст" (крупнейший кредитор "Открытие холдинга") сообщил, что оценивает сделку в сумму не более $700 млн.

Сделка по продаже одного из крупнейший алмазодобывающих предприятий в России АО "Архангельское геологодобычное предприятие" ("Архангельскгеолдобыча", АГД) компании "Открытые промышленные инвестиции" за $1,45 млрд была закрыта три года назад, 25 мая 2017 года. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила эту сделку.

АО "Архангельскгеолдобыча" осуществляет разработку алмазоносного месторождения им. В.П. Гриба, расположенного в России на территории Архангельской области. Это месторождение - первое по запасам в Европе, четвертое - в России и седьмое в мире.