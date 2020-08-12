"Лаборатория Касперского" сообщила о росте числа DDoS-атак во II квартале в 3 раза

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Число DDoS-атак, в том числе на образовательные и государственные учреждения, в мире во втором квартале 2020 г. увеличилось в 3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

"По данным "Лаборатории Касперского", с апреля по июнь количество DDоS-атак во всем мире увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главными мишенями стали образовательные и государственные учреждения, при этом число атак на первый сектор сократилось во второй половине июня: это может быть связано с началом школьных и студенческих каникул", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пики активности киберзлоумышлеников пришлись на 1 и 9 апреля (зафиксировано 287 и 298 атак), также дважды - 13 и 16 мая - количество атак превышало рекордные значения за два прошлых квартала.

Эксперты отмечают, что такая высокая динамика противоречит общей тенденции: как правило, наибольший объем DDoS-атак фиксируют зимой, то есть в высокий сезон для бизнеса, а весной и летом, наоборот, наблюдается спад. Этот же год стал исключением из правил, так как во втором квартале 2020 г. среднее число атак выросло по сравнению с январем - мартом на 30%.

"Ограничительные меры по борьбе с пандемией, которые во втором квартале частично или полностью сохранялись во многих странах, привели к перемещению привычных нам процессов в онлайн: чаще, чем раньше, люди использовали цифровые ресурсы как в личных, так и в рабочих целях. В итоге, увеличилось количество возможных целей для DDoS и мы увидели беспрецедентный рост мусорного трафика. На данный момент у нас нет оснований предполагать, что третий квартал в этом плане пройдет менее напряженно", - прокомментировал ситуацию менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселев.

"Лаборатория Касперского" советует для защиты от DDoS-атак убедится, что корпоративные веб-сайты и IT-ресурсы в состоянии обрабатывать большое количество трафика и использовать специализированное защитное решение.