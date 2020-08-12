Дефицит бюджета России за январь - июль достиг 1,52 трлн руб.

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ в январе - июле текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 1,52 трлн руб., следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России. Дефицит бюджета РФ в январе - июне 2020 г. предварительно составил 955,88 млрд руб.

Доходы бюджета за 7 месяцев составили 10,39 трлн руб., или 50,5% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Расходы бюджета за январь - июль достигли 11,92 трлн рублей, или 60,6% к общему утвержденному законом объему расходов, и 54,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - 6,21 трлн рублей, или 47,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. Федеральная таможенная служба направила 2,39 трлн рублей, 43,6% к прогнозным показателям на год. Перечисления других федеральных органов составили 1,79 трлн руб., или 91,9% к годовому прогнозу.