Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в среду выросли.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones поднялся на 251,04 пункта (+0,91%), до отметки 27 937,95. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 27,51 пункта (+0,83%), до отметки 3 361,20 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 97,91 пункта (+0,91%), до уровня 10 880,73 пункта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на отметке $42,36 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,07% - до $1 948,70 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, локомотивом рынка стали акции фармацевтической компании Moderna, которые выросли на 7,7% на сообщениях о том, что она поставит 100 млн доз вакцины от коронавируса правительству США за $1,5 млрд. Газета также обратила внимание на то, что "у инвесторов понизился интерес к золоту на этой неделе, поскольку выросла доходность федеральных облигаций". "Связь между рынком ценных бумаг и ценами на золото нарушена, - привела газета мнение эксперта банка BNY Mellon Джеффа Йео. - Это происходит тогда, когда у участников рынка возникают ожидания умеренной инфляции".