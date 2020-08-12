Белорусский Жабинковский сахарный завод продолжает работу в обычном режиме

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Жабинковский сахарный завод в Белоруссии работает в штатном режиме, никаких протестных акций на предприятии не было. Об этом в среду сообщила корреспонденту ТАСС администрация завода.

"Никаких протестных акций на заводе не фиксировалось, предприятие работает в штатном режиме и продолжает подготовку к пуску для переработки сахарной свеклы урожая 2020 года", - заявили на заводе. Администрация сообщила, что на встрече 11 августа руководство и коллектив завода обсудили "результаты электоральной кампании, а также ответственность за нарушение установленного порядка проведения митингов и иных акций протеста".

Вбросы в интернете о забастовках на белорусских предприятиях, в том числе на сахарозаводе в городе Жабинке, появились после президентских выборов 9 августа.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов, а его основной соперник на выборах Светлана Тихановская - 10,09%. Остальные три кандидата получили поддержку менее 2%. В Минске и некоторых других городах республики начались массовые акции протеста недовольных результатами голосования, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по актуальным данным МВД, были задержаны около 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.