Суточная добыча нефти в США за неделю снизилась на 300 тыс. баррелей

ТАСС, 12 августа. Суточная добыча нефти в США за неделю - с 1 по 7 августа - снизилась на 300 тыс. баррелей, до 10,7 млн баррелей в сутки, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

С середины июня объем добычи в США держался на уровне 11 млн баррелей в сутки.

Таким образом, добыча сырья снизилась почти на 20% (2,4 млн баррелей в сутки) по сравнению со значениями середины марта.

Ранее Минэнерго США снизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,26 млн баррелей (-3,2%), а на 2021 года - повысило до 11,14 млн баррелей (+1,2%).

Запасы нефти

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 4,512 млн баррелей и на 7 августа составили 514,084 млн баррелей.

При этом аналитики, опрошенные агентством Блумберг, ожидали снижения запасов на 2,2 млн баррелей.

На 17:42 мск стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 1,71% и находилась на уровне $45,26 за баррель, а нефть сорта WTI росла на 2,02% - до $42,45 за баррель.