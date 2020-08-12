Ощадбанк сообщил о победе в суде за право на наименование "Сбербанк" на Украине

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Украинский государственный Ощадбанк, чье название на русский язык переводится как Сбербанк, объявил о победе над Сбербанком России в судебном разбирательстве за право использовать на Украине наименование "Сбербанк". Об этом в среду сообщила пресс-служба украинской кредитной организации.

"Ощадбанк выиграл дело, рассмотрение которого длилось более четырех лет, - говорится в сообщении. - Во время судебного разбирательства проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон".

Ощадбанк настаивал на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России в Сбербанк и в январе 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности. В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "Сбербанк", что может вводить клиентов в заблуждение и влиять на их поведение.

"Победу в этом деле нельзя переоценить. Это важный этап в истории защиты Ощадбанком прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование "Сбербанк" на территории Украины", - прокомментировал ситуацию председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Весной 2017 года по решению Совета национальной безопасности Украины против российского ПАО "Сбербанк" были введены санкции. Ему запрещено выводить средства за пределы страны, а госструктурам - размещать деньги на его счетах.