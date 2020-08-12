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Власти Чувашии частично возместят аграриям затраты на проекты по переработке продукции

В частности, при реализации проектов по переработке масличных культур и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков будет возвращено до 25% фактической стоимости объекта

ТАСС, 12 августа. Сельхозпроизводители Чувашии смогут вернуть до 25% стоимости строительства объектов по переработке продукции за счет субсидий. Такое решение принято в среду на заседании кабинета министров республики, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства сельского хозяйства региона.

"По словам заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики - министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, предприятиям, реализующим проекты по глубокой переработке зерна, планируется компенсировать 20% фактической стоимости объекта. При реализации проектов по переработке масличных культур и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков - 25% фактической стоимости объекта", - отмечается в сообщении.

При этом субсидии можно получить на проекты, реализация которых началась не ранее чем за три года до начала предоставления субсидии. Все они также должны пройти отбор в Минсельхозе России.

По информации министерства, в Чувашии на сегодняшний день производством комбикормов занимается более 50 организаций, в 2019 году они произвели 113 тыс. тонн продукции. Растительное масло производят четыре компании, которые за прошлый год выпустили 14,2 тыс. тонн продукции. Переработкой рыбы и рыбной продукции в республике занимаются 10 предприятий, которые по итогам 2019 года создали 1,8 тыс. тонн рыбной продукции.

Теги
РоссияЧувашия
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