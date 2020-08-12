Прибыль организаций Москвы в сфере архитектуры и инженерии выросла на 79,8% с начала года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Экономика Москвы восстанавливается быстрее, чем в среднем по России. Например, за первое полугодие прибыль организаций в сфере архитектуры и инженерии выросла на 79,8%, услуг для бизнеса - на 67,6%. Об этом сообщил в среду руководитель ГБУ "Аналитический центр" Максим Иванов.

Аналитики аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza сообщили, что весной 2020 года общая прибыль российского бизнеса снизилась на 67% до 1,4 трлн рублей. По данным компании, такое падение стало рекордом как минимум за 16 лет. На первом месте по потерям среди регионов оказалась Москва, чья экономика недополучила 85 млрд рублей.

"Экономика Москвы восстанавливается быстрее, чем в среднем по России. Так, в первом полугодии 2020 года наблюдался рост прибыли организаций в сфере архитектуры и инженерии (+79,8%), услуг для бизнеса (+67,6%), рекламы и маркетинга (+42,9%), строительства (+36,1%) и в области информационных технологий, в том числе в части разработки программного обеспечения, консультационных услуг (+23,8%). Москву нельзя сравнивать с другими регионами в объеме прибыли, поскольку Москва имеет долю в прибыли организаций РФ более четверти всего объема (25,9%) в январе-мае 2020 года", - сказал Иванов.

Он отметил, что снижение прибыли ряда компаний в Москве нельзя назвать рекордным. В январе-мае 2020 года прибыль организаций в Москве, по данным Росстата, снизилась на 30,8% к аналогичному периоду прошлого года.

По словам эксперта, в Москве прибыль успешных компаний за январь-май 2020 года без учета производства нефтепродуктов, оптовой торговли углеводородами и деятельности головных офисов федеральных компаний снизилась на 1,5% к пяти месяцам 2019 года. Причинами снижения прибыли послужили не только ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Важными факторами для промышленности стала внешняя конъюнктура и снижение спроса на мировом рынке.

"В нефтегазовом секторе сократились объемы добычи, что привело к падению цены. И если цена почти восстановилась, то за счет снижения объемов выручка этих компаний ниже на 20-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Замедление экономической активности сказалось и на банках. В апреле-мае была просадка по всем кредитным операциями и в целом по оборотам компаний. Плюс произошла переоценка активов, связанная с изменением курса рубля", - подчеркнул Иванов.