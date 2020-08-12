Агентство инноваций Москвы начало прием заявок от технологичных стартапов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Представление технологичных решений малого и среднего бизнеса потенциальным инвесторам пройдет в столице 30 сентября, прием заявок начат Агентством инноваций Москвы. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Стартовал прием заявок на участие в технологической бизнес-сессии PitchMe Moscow #2. Его участники смогут презентовать свои технологические решения венчурным фондам, а лучшие проекты получат возможность привлечь инвестиции", - говорится в сообщении.

Как уточняют в агентстве, мероприятие позволит предпринимателям доработать и "упаковать" свои инновационные проекты для презентации экспертам из венчурных фондов, обменяться опытом с коллегами по цеху и найти новых партнеров.

Прием заявок продлится до 13 сентября по следующим направлениям: решения в области логистических процессов, новые технологии в образовании, искусственный интеллект, робототехника, цифровое здравоохранение, большие данные, технологические решения по управлению недвижимостью. Кроме того, интересны технологические решения, позволяющие обеспечить безопасные социальные взаимодействия при пандемии, а также цифровые продукты в кино, музеях, выставочных центрах, рекламе, компьютерных играх, медиа.