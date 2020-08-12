Предприниматели Крыма планируют первый деловой визит на Кубу в декабре 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Первый визит предпринимателей из Республики Крым для налаживания деловых контактов с Кубой планируется в декабре 2020 года, сообщил в среду в ходе онлайн-конференции "Потенциал сотрудничества бизнеса Республики Крым и Республики Куба" торговый представитель РФ в Республике Куба Александр Богатырь.

"Родилась идея бизнес-миссии крымчан на Кубу в декабре этого года. Нашу сегодняшнюю встречу можно рассматривать как этап подготовки этого визита. Торгпредство РФ на Кубе готово подставить плечо в подготовке этого мероприятия", - сказал он.

Замминистра экономического развития Республики Крым Роман Хитущенко сообщил, что сотрудничество между Кубой и Крымом является перспективным. "К сожалению, торгового оборота между Крымом и Кубой пока нет. Но на Кубе есть спрос на продукты сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей отраслей. Также будет востребована и сфера услуг, которую смогут предоставить наши учебные заведения", - сообщил он.

Участие в онлайн конференции приняли более 30 предприятий республики, представляющих предприятия судостроения, производство косметики, лекарственных трав, вина, кофе и других отраслей.

Зампредседателя Совета министров - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико сообщила ТАСС, что среди первоочередных поставок на Кубу из Крыма возможны поставки консервов, круп, макарон. "Это как раз та группа, которая не представлена на Кубе, но она нужна в повседневной жизни каждого кубинца", - сказала она. Кивико отметила, что о возможном объеме поставок можно будет говорить после того, как крымские предприятия апробируют транспортный маршрут и определятся с ценами.

Организатором онлайн-конференции выступило Министерство экономического развития Республики Крым и Южный региональный центр поддержки экспорта.



Выгодное сотрудничество



В июне 2020 года заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов сообщал ТАСС, что бизнес-миссия представителей Крыма на Кубу планируется до конца 2020 года. В ноябре 2019 года представители Крыма, в том числе вице-премьер Ирина Кивико, посетили Кубу. Вскоре появились первые идеи по сотрудничеству, рассматривались возможности совместных проектов Крыма и Кубы в сфере туризма, культуры и бизнеса.

Южному региональному центру поддержки экспорта были даны поручения оценить базу импорта Кубы, а также организовать в 2020 году для крымских предпринимателей бизнес-миссию, в ходе которой провести встречи с кубинскими партнерами, обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Крым и Севастополь после воссоединения с Россией в 2014 году находятся под санкциями западных стран, ограничительные меры применяются и к посещающим полуостров иностранцам. Несмотря на это, гости из-за рубежа приезжают на полуостров как туристы, участвуют в соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес.