Годовая инфляция в России в июле ускорилась до 3,37%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Инфляция в РФ в июле ускорилась до 3,37% в годовом выражении (с 3,21% в июне), до конца года индекс цен будет повышаться, следует из материалов ЦБ

"Годовая инфляция возросла на 0,16 процентного пункта, до 3,37%, в первую очередь за счет эффектов низкой базы сравнения для динамики цен продовольствия и жилищно-коммунальных услуг. Показатель годовой инфляции до конца 2020 года будет повышаться по мере выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года и по итогам года составит 3,7-4,2%", - отмечает регулятор.

По итогам 2021 года, в условиях постепенного восстановления совокупного спроса, в том числе с учетом проводимой мягкой денежно-кредитной политики, ЦБ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3,5-4%.