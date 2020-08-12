В Белоруссии заявили, что ситуация в промышленном комплексе совершенно спокойная

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Ситуация в белорусском промышленном комплексе абсолютно спокойная, предприятия работают в штатном режиме. Об этом сообщил в среду премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Как руководитель правительства хочу заявить, что ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная, все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то не хотелось преподнести по-иному: заявить о том, что происходят стачки, забастовки, еще что-нибудь. Мы владеем актуальной информацией, мониторим ее", - цитирует его агентство БелТА.

Он добавил, что заявления о якобы забастовках являются попыткой "создать миф о некой дестабилизации обстановки". "Мы видим, что коллективы заявляют: дайте работать, дайте спокойно зарабатывать, мы хотим кормить семьи", - отметил Головченко.

На протяжении трех дней на оппозиционных интернет-ресурсах появляется информация о забастовках на некоторых крупных промышленных предприятиях Белоруссии, а также призывы к трудовым коллективам не выходить на работу. Ранее ряд крупных заводов и концернов, в том числе Белорусский автомобильный завод, Минский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод, Минский электротехнический завод, опровергали эти сообщения и заявляли, что производство там идет в штатном режиме.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.