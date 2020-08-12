Доходы главы Адыгеи Мурата Кумпилова за 2019 год увеличились более чем на 380 тыс. рублей

МАЙКОП, 12 августа. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов за 2019 год заработал 1 826 587,96 млн рублей, тогда как в 2018 году его доходы составляли 1 445 398,08 млн рублей. Это следует из декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, размещенной на официальном сайте Республики Адыгея.

Задекларированное имущество главы Адыгеи в сравнении с 2018 годом не изменилось. В собственности Кумпилова остаются два земельных участка площадью 631 и 581 кв. м, жилой дом площадью 323,8 кв. м, два хозяйственных строения, площадь которых - 15,9 и 27,7 кв. м. В пользовании руководителя региона по-прежнему находятся земельный участок площадью 1 606 кв. м, жилой дом площадью 439,3 кв. м, а также навес - летняя кухня - баня площадью 309 кв. м.

У супруги главы Адыгеи задекларированные доходы остались почти на прежнем уровне - 61,4 тыс. рублей, в ее пользовании та же недвижимость, что и у главы республики.