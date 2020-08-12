В ПФР назвали условия получения прибавки к пенсии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372 рубля, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) в среду.

"Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372,5 рубля", - говорится в сообщении.

В фонде добавили, что с апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе согласия пенсионера, полученного дистанционно.