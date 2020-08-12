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В ПФР назвали условия получения прибавки к пенсии

На повышенный размер пенсии могут претендовать граждане, достигшие в 2020 году 80-летнего возраста
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372 рубля, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) в среду.

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"Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372,5 рубля", - говорится в сообщении.

В фонде добавили, что с апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе согласия пенсионера, полученного дистанционно.

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