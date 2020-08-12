Росстат впервые в 2020 году зафиксировал снижение цен

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Дефляция в России за период с 4 по 10 августа 2020 года составила 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Снижение потребительских цен за отчетный период зафиксировано впервые в 2020 году.

С начала года потребительские цены выросли на 2,9%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 10 августа (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне около 3,4%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на сахар - на 1%. При этом подорожание на 1,5% и более зафиксировано в 21 субъекте РФ, в том числе в Рязанской области - на 4,5%, Мордовии - на 4%. В свою очередь, снижение цен на сахар отмечено в Ставропольском крае и Курской области - на 0,9%.

В статистическом ведомстве добавили, что среди остальных продуктов питания цены выросли на свинину - на 0,3%, сосиски, сардельки, сметану, творог жирный, рис и чай черный - на 0,2%. При этом подешевели на 0,4% консервы мясные для детского питания, яйца куриные - на 0,3%, пшено и печенье - на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,8%, в том числе на картофель - на 4,6%, помидоры - на 3,9%, репчатый лук - на 3,8%, огурцы - на 3,3%.

Непродовольственные товары и медикаменты

Согласно материалам Росстата, в группе наблюдаемых медикаментов подорожали: линекс - на 0,5%, флуоцинолона ацетонид и троксерутин - на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,3%, валокордин - на 0,2%. При этом цены на офтан катахром снизились на 0,5%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости наблюдался рост цен на 0,3% на зубную пасту, хозяйственное мыло и туалетную бумагу - на 0,1%. Подгузники подешевели на 0,3%, а зубные щетки и стиральный порошок - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров на 0,3% подорожали иномарки, на 0,2% - детские спортивные костюмы и шампуни. Электропылесосы напольные подешевели на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, дизельное топливо - не изменились.