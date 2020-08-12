В S&P заявили, что протесты в Белоруссии создают экономические риски для страны

ТАСС, 12 августа. Последствия президентских выборов в Белоруссии могут повлечь международные санкции, замедление экономического роста страны и подорвать доверие инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы рейтингового агентства S&P.

"Последствия оспариваемых президентских выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа, создают ряд политических и экономических рисков и увеличивают вероятность международных санкций. Поступали сообщения о нарушениях избирательного процесса, и мирные протесты встретили активное сопротивление", - говорится в сообщении, где добавляется, что санкции могут также подорвать доверие инвесторов.

Зарегистрированные нарушения и жесткая реакция на протесты могут привести к длительному противостоянию между властями и оппозицией, считают в агентстве. При этом в S&P отмечают отсутствие в Белоруссии независимых институтов, которые могли бы выступить независимыми арбитрами.

Международные санкции, по мнению аналитиков, могут быть введены в ответ на то, как власти справляются с ситуацией. 11 августа Европейский совет опубликовал заявление, в котором назвал выборы несвободными и несправедливыми. Санкции, связанные с предполагаемыми нарушениями прав человека, в прошлом применялись против Белоруссии неоднократно, напомнили в агентстве.

Несмотря на отсутствие немедленного влияния на суверенный кредитный рейтинг Белоруссии ("В/В", со "стабильным" прогнозом), в агентстве считают, что риски ухудшения ситуации возрастают. По прогнозам агентства, в этом году ВВП страны сократится на 4%.

Говоря о поддержке со стороны России, аналитики указывают на разногласия по условиям поставок энергоносителей между Белоруссией и Россией и отмечают, что ранее энергетические споры влияли на готовность РФ оказывать Белоруссии помощь.