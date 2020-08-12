Украина в июле после шестилетнего перерыва возобновила экспорт электроэнергии в Белоруссию

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Украина в июле этого года впервые с октября 2014 года экспортировала электроэнергию в Белоруссию, поставив в республику 12 млн кВт/ч. Об этом в среду сообщили в компании "Укрэнерго".

По информации компании, на долю Белоруссии в июле пришлось 9% от общего объема экспорта. Кроме того, страна экспортировала электроэнергию в Польшу, Венгрию и Словакию.

Украина с октября 2014 года приостановила экспорт электроэнергии в Белоруссию, пояснив это внутренним дефицитом.

В 2019 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% по сравнению с 2018 годом до 6,5 млрд кВт/ч.