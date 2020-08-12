Аэропорт Владикавказа в июле обслужил максимальное число пассажиров с начала года

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 августа. /ТАСС/. Единственный в Северной Осетии международный аэропорт "Владикавказ" в июле обслужил максимальное число пассажиров с начала года, Об этом сообщили в среду в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт "Владикавказ" в июле 2020 года обслужил 52 569 пассажиров, что на 2% больше, чем в июле 2019 года. Примечательно, что за прошедший месяц в аэропорту было обслужено на 15% больше пассажиров, чем за весь второй квартал 2020 года", - сообщили в пресс-службе. Как отмечается, 31 июля стал пиковым днем для аэропорта, когда было обслужено 2 167 человек и совершено 18 рейсов.

Лидером по объему перевозок в июле стала авиакомпания "Победа", рейсами которой воспользовалось 6 935 пассажиров, что на 26% больше, чем в июле 2019 года. "Данный рост обусловлен увеличением частоты полетов в Санкт-Петербург до 7 раз в неделю", - говорится в сообщении. За прошедший месяц в аэропорту произведено 219 взлетно-посадочных операций, что на 23% больше, чем за июль 2019 года.

Подчеркивается, что популярными трансферными направлениями аэропорта через московский авиаузел в июле стали Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Для жителей республики по-прежнему доступны ежедневные вылеты в Москву до шести раз в день, а также ежедневные вылеты в Санкт-Петербург. Кроме того, с 12 августа увеличивается частота полетов в Сочи. Вылеты на черноморский курорт теперь осуществляются не два, а три раза в неделю.

При этом отмечается, что всего с января по июль 2020 года услугами главных воздушных ворот Северной Осетии воспользовалось 235 614 пассажиров, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. По данным пресс-службы, снижение обусловлено резким падением спроса на авиационные перевозки во втором квартале 2020 года, а также отменой всех международных авиарейсов. Так, в апреле 2020 года снижение пассажиропотока составляло 80%, в мае - 78%.