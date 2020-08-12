Рынок акций России завершил торги в плюсе вслед за нефтью и мировыми рынками

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций к завершению торгов в среду закрепился в плюсе. Индекс Мосбиржи подрос на 1,61% - до 3053,99 пункта, индекс РТС - на 0,86%, до 1307,12 пункта.

Покупкам на отечественном рынке способствовала стабилизация на рынке энергоносителей и динамика западных площадок.

Стоимость Brent поднялась на 1,2% - до $45,1 за баррель. Курс доллара вырос на 0,65% - до 73,58 руб., курс евро - на 1,03%, до 86,75 руб.

"Черное золото получило локальную поддержку со стороны недельной статистики по запасам сырья в США - за минувшую неделю они сократились на 4,512 млн баррелей при ожиданиях снижения на 2,875 млн баррелей. Кроме того, ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году на 7 млн баррелей в сутки - до 97,7 млн баррелей", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

На этом фоне подросли (в пределах 3%) акции "Татнефти", "Транснефти", "Роснефти", "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Новатэка" и "Газпрома". Акции "Аэрофлота" также торговались сегодня с повышением на 2,72%.

Хуже рынка (-0,99%) торговались бумаги X5 Retail Group в преддверии выхода отчета по МСФО за первое полугодие.

Прогнозы экспертов

В четверг динамика на российском рынке может носить более осторожный характер.

"Чем выше забираются индексы, тем чувствительнее участники торгов будут реагировать на любого рода негатив. Основными его источниками по-прежнему могут служить новости о пандемии и напряженность по линии Вашингтон - Пекин", - отмечает Бахтин.

Также на настроения инвесторов может повлиять статистика. Обратить внимание следует на данные по инфляции в Германии за июль и числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю, указывает эксперт. Планируется публикация ежемесячного отчета Международного энергетического агентства.

По оценкам "БКС Премьер", в четверг индекс Мосбиржи сформируется в пределах 2885-3055 пунктов, курс доллара - 72,8-74 руб.

По оценке "Фридом Финанс", целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи - 3005-3085 пунктов, по курсу доллара - 73,2-73,9 руб., евро - 86,1-87,4 руб.