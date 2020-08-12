Mercedes-Benz отзывает в России 1646 автомобилей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. АО "Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 1644 автомобиля Mercedes-Benz G-Класса (тип 463) и два автомобиля Mercedes-Benz Vito (тип 447), говорится в сообщении Росстандарта.

Речь идет об автомобилях G-Класса, изготовленных в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года. "Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала", - уточнили в ведомстве.

На всех транспортных средствах будут проверены и, при необходимости, заменены исполнительные элементы блокировок дифференциала.

Также компания отзывает два транспортных средства модели Vito, реализованных в июле 2018 года. "Причиной отзыва транспортных средств является некорректное параметрирование программного обеспечения блока управления двигателем. Некорректное параметрирование заключается в случайной ошибке передачи данных в рамках разработки программного обеспечения", - заявили в Росстандарте.

На всех транспортных средствах будет устранено некорректное параметрирование программного обеспечения.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.