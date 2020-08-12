В комитете Госдумы не исключают финансовых сложностей у фонда ОМС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") считает, что в связи с пандемией и снижением выплат в ряде отраслей у Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут возникнуть финансовые проблемы.

"Сейчас большое внимание уделяется финансированию медучреждений и это, безусловно, важная и нужная работа. Однако в связи с пандемией у представителей ряда профессий, как минимум, снизилась премиальная часть оплаты. Соответственно и выплаты в фонд ОМС. В случае большого финансового разрыва это может стать проблемой для отрасли", - отметил Менделевич в разговоре с ТАСС.

Для решения вопроса, уверен он, необходимо просчитать, каким образом от пандемии пострадал фонд ОМС.

Менделевич отметил, что в план правительства включена задача обеспечения финансовой устойчивости медицинских организаций в связи с сокращением объемов медпомощи, оказываемой в рамках базовой программы ОМС. ФОМС и Минздраву поручено принять необходимые меры для вывода клиник из кризиса до конца 2020 года.