Boeing поучаствует в тендере на поставку США ракет-перехватчиков нового поколения

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing решила принять участие в тендере на поставку Пентагону ракет-перехватчиков нового поколения, предназначенных для защиты США от межконтинентальных баллистических ракет. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте корпорации.

Заявка направлена в Агентство по противоракетной обороне (ПРО). "Предложение Boeing по поставкам систем перехвата нового поколения характеризуется безупречными рабочими характеристиками, доступностью по цене и надежностью для страны и оперативно-тактического звена управления", - заверил вице-президент и генеральный менеджер отдела ракет и боевых систем корпорации Норм Тью.

Boeing в случае получения контракта, которое ожидается "позднее в этом году", обязуется обеспечить "надежное средство сдерживания и защиты территории США от межконтинентальных баллистических ракет".

Boeing в мае 2017 года получила контракт на $1 млрд на разработку перехватчиков, способных сбивать ракеты, запущенные из КНДР и Ирана. По замыслу разработчиков, головная часть перехватчика должна была уничтожать ракету противника путем прямого столкновения с ней. Министерство обороны США в августе прошлого года решило расторгнуть данный контракт. Вместо этого Пентагон решил провести тендер на разработку ракет-перехватчиков нового поколения.