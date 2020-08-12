Издание Institutional Investor признало аналитическое управление Сбербанка лучшим в РФ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пресс-служба Сбербанка сообщила, что аналитическое управление этого банка - Sberbank Investment Research - признано лучшим в России по версии издания Institutional Investor, опубликовавшего ежегодный международный рэнкинг Europe & Emerging EMEA Survey 2020. Об этом сообщила в среду пресс-служба Сбербанка.

"Sberbank Investment Research, аналитическое управление Сбербанка, возглавил ежегодный международный рэнкинг Europe & Emerging EMEA Survey 2020 международного издания Institutional Investor в категории "Россия". Аналитическое подразделение банка ежегодно занимает высокие места в данном обзоре", - отметила в среду пресс-служба.

Утверждается, что исследование отражает мнения 884 респондентов из 511 крупнейших управляющих компаний мира, которые инвестируют в акции развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки. Sberbank Investment Research, помимо общего первого места, стал лучшим сразу в четырех отраслевых рейтингах из восьми: "Стратегия на рынке акций", "Банки", "Телеком и медиа", "Потребительский рынок".

Кроме того, аналитики Сбербанка победили в семи из восьми индивидуальных отраслевых номинациях: "Стратегия на рынке акций" (Андрей Кузнецов), "Экономика" (Антон Струченевский), "Металлы и добыча полезных ископаемых" (Ирина Лапшина), "Банки" (Эндрю Кили), "Телеком и медиа" (Светлана Суханова), "Потребительский сектор" (Михаил Красноперов), "Малые и средние компании" (Федор Корначев). Лучшим аналитиком России в абсолютной категории назван Андрей Кузнецов из Sberbank Investment Research, сказали в пресс-службе.

"Мы очень рады, что в очередной раз признаны лидерами рэнкинга международного издания Institutional Investor среди аналитических команд России. Команда Sberbank Investment Research обладает глубоким знанием региональных рынков и глобальной экспертизы", - приводятся в сообщении слова руководителя Sberbank Investment Research Ярослава Лисоволика.

Отмечается, что Sberbank Investment Research оказывает аналитическую поддержку по рынкам акций и облигаций. Аналитики проводят анализ рынка, публикуют экономические обзоры и другие отраслевые и тематические материалы. Макроэкономический анализ Sberbank Investment Research включает помимо России и СНГ страны Центральной и Восточной Европы, говорится в сообщении.