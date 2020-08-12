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Пандемия COVID-19

В "Р-Фарм" назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Она составит не менее $10 за две дозы
Глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Цена на российскую вакцину против коронавируса при поставках за рубеж будет составлять не менее $10 за две дозы. Об этом в среду сообщил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик в эфире телеканала "Россия-24".

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"Если говорить про экспортные рынки, [то] речь идет о том, что за две дозы [вакцины] это [стоимость] будет, по нашей оценке, не менее $10, - сказал он. - По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими".

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.

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