Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года превысил $2,8 трлн

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Дефицит американского бюджета за первые десять месяцев 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) превысил $2,8 трлн. Это следует из распространенных в среду данных Минфина США.

При этом в 2019 финансовом году дефицит бюджета составил $984 млрд.

Согласно докладу, в июле текущего года дефицит увеличился почти на $63 млрд, что значительно меньше показателя за июнь, когда эта цифра превысила рекордные $864 млрд.

Федеральные власти США с марта вложили в экономику порядка $3 трлн для стимулирования экономического роста в период пандемии коронавируса.

На прошлой неделе представители Белого дома и демократы в Конгрессе США не смогли прийти к соглашению о новом пакете стимулирующих мер. Демократы в Палате представителей в мае одобрили выделение на эти цели более 3 трлн долларов, в то время как контролирующие Сенат республиканцы представили пакет стимулирующих мер на $1 трлн. Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в среду в эфире телекомпании Fox Business сообщил, что власти США будут готовы в конце года рассмотреть введение дополнительного пакета мер стимулирования экономики в условиях пандемии, если демократы согласятся с условиями республиканцев.