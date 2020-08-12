General Motors прекратит выпуск аппаратов ИВЛ после выполнения заказа Минздрава США

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Изготовитель медицинского оборудования Ventec Life Systems самостоятельно продолжит выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после выполнения с автомобилестроительной компанией General Motors (GM) заказа Министерства здравоохранения и социальных служб США. Об этом официальный представитель GM Дэн Флорес сообщил в среду телеканалу CNBC.

"GM выступила инициатором и внесла свой вклад в доброе дело, но нам надо сосредоточить свои силы на автомобилестроении", - отметил он. "Ventec являются экспертами в выпуске аппаратов ИВЛ. Мы собираемся самоустраниться, а они примут на себя всю полноту ответственности, как только контракт будет выполнен", - пояснил Флорес.

Ventec выпускает аппараты ИВЛ на предприятии GM в штате Индиана. General Motors - единственная из автогигантов США добилась прибыли в первом квартале текущего года. Чистая прибыль GM в первом квартале составила $0,3 млрд, выручка достигла $32,7 млрд. Компания оценила свой прямой и косвенный урон от последствий пандемии коронавирусной инфекции в $1,4 млрд.

Полный объем заказа составляет 30 тыс. аппаратов ИВЛ. Сумма контракта, который планируется выполнить полностью в этом месяце, составляет $489,4 млн.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 5,17 млн случаев заражения, умерли 165 328 человек.