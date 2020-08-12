Индексы на бирже США выросли на фоне ожиданий замедления распространения коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Ключевые американские биржевые индексы выросли к завершению торгов в среду на фоне ожиданий снижения числа случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные опубликованы на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 289,93 пункта (1,05%) - до отметки 27 976,84. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 46,66 пункта (1,40%) и оказался на отметке 3 380,35. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 229,42 пункта (2,13%) - до отметки 11 012,24.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,26% - до уровня $42,56 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 1,31% - до уровня $1 923,40 за тройскую унцию.

"Сейчас среди участников рынка преобладают оптимистические настроения, и они рассчитывают на то, что ситуация с распространением коронавируса улучшится, - привела газета "Уолл-стрит джорнэл" мнение управляющего директора компании WallachBeth Capital Ильи Фейгина. - При этом они рассчитывают и на пакет по стимулированию экономики". В то же время, как указала газета со ссылкой на мнение некоторых участников рынка, "ралли может неожиданно прекратиться в случае, если пакет мер по стимулированию экономики даст основания для разочарования".