В России вступает в силу закон об усилении гарантий выплат при ликвидации организаций

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Закон, призванный гарантировать право работников на все положенные им по закону выплаты при ликвидации юридических лиц или сокращении штата, вступил в силу в России в четверг.

Согласно закону, в Трудовом кодексе РФ закрепляются гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников. Утвержденные законом меры позволят всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, получать на равных условиях выплаты, предусмотренные кодексом.

Как ранее сообщали ТАСС в министерстве труда и социальной защиты, выплаты, полагающиеся увольняемому работнику при ликвидации организации, должны быть произведены до завершения этой процедуры.

"Изменения законодательства предусматривают, что все выплаты, полагающиеся увольняемому работнику при ликвидации организации, должны быть произведены до завершения этой ликвидации в соответствии с гражданским законодательством. При этом выплата за второй и третий месяцы может быть выплачена работникам заранее", - говорили в ведомстве.

Кроме того, в Минтруде уточняли, что выплаты от работодателя уволенным в связи с ликвидацией предприятия работникам производятся в течение трех месяцев в размере средней заработной платы работника. Данные выплаты производятся всем уволенным в связи с ликвидацией предприятия работникам, независимо от возраста либо стажа. При этом за второй и третий месяц выплаты производятся тем работникам, которые не трудоустроены.