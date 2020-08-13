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РБК: чистый долг России вновь стал положительным

На фоне пандемии он превысил 1,5 трлн рублей
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Чистый государственный долг России вновь стал демонстрировать положительные значения на фоне пандемии коронавируса, достигнув 1,55 трлн рублей по состоянию на 1 июля 2020 года. Об этом в четверг сообщает издание РБК со ссылкой на статистические данные Минфина РФ и ЦБ.

По данным РБК, долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 трлн рублей, в то время как ликвидные резервы составили 13,22 трлн рублей. Как сообщили изданию в пресс-службе Минфина, основным фактором снижения депозитов государства стала сделка по покупке в апреле правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн рублей.

В сентябре 2019 года издание РБК со ссылкой на проанализированные данные Минфина и ЦБ сообщало, что чистый государственный долг РФ стал отрицательным впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году.

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