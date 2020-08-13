"Известия": российские банки могут начать выдавать кредиты через банкоматы по биометрии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские банки рассматривают возможность внедрения услуги по выдаче кредита в банкоматах по биометрии. Об этом в четверг сообщают " Известия " со ссылкой на представителей кредитных организаций.

По словам директора департамента платежных карт Промсвязьбанка Александра Петрова, получать кредит смогут не только действующие клиенты банка, но и те, кто пройдет удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему. Представитель МКБ заявил изданию, что кредитная организация занимается разработкой похожего сервиса. В ВТБ и УБРиР "Известиям" сообщили, что они также прорабатывают возможность оформления кредита через банкоматы.

Кроме того, директор розничных продуктов ДОМ.РФ Евгений Шитиков сообщил изданию, что организация планирует разрешить гражданам подавать заявку на кредит через банкомат с выдачей денег в офисе, мобильном приложении или через курьера. "В 2021 году доля кредитов, которые будут выданы через банкоматы или заявки, по которым будут поданы в АТМ, может составить 5-10% от общего объема", - приводит газета его слова.

В январе "Известия" также сообщали, что Сбербанк и "Тинькофф" запустили пилотное тестирование банкоматов с функцией распознавания лиц, использование которых возможно без наличия карты. По информации издания, Сбербанк испытывает лицевую биометрию на нескольких устройствах, расположенных в тех офисах, где клиенты не обслуживаются лично. Банк "Тинькофф" проводит тестирование подобных банкоматов в торговых центрах Москвы.

О системе

В марте 2018 года сообщалось, что правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан. ЦБ РФ является инициатором (наряду с Минкомсвязью) создания платформы. Созданная им ассоциация "Финтех" ("Ростелеком" является ее участником) готовит предложения по регулированию использования биометрических данных граждан и требования к системе. Платформа для удаленной идентификации клиентов финансовых организаций на базе данных ЕСИА и биометрии позволит банкам, а впоследствии также некредитным и другим организациям предоставлять населению дистанционные услуги, в том числе государственные.

Система размещается на облачной защищенной инфраструктуре "Ростелекома", доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов. Предполагается, что в дальнейшем единая биометрическая система будет использоваться для получения государственных и муниципальных услуг, здравоохранения, образования и в других областях.

Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что оператор планирует инвестировать в разработку национальной биометрической платформы 200 млн рублей.