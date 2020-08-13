Авиасообщение между югом и севером Сахалина стало ежедневным

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" ввела дополнительные рейсы между Южно-Сахалинском и Охой - административным центром самого северного района острова. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Расстояние между Охой и Южно-Сахалинском составляет более 700 км, по автомобильной дороге этот путь занимает более семи часов. Число рейсов между городами сократили весной, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ранее они выполнялись пять раз в неделю.

"Рейсы в Оху стали ежедневными. Дополнительные рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам - два рейса в день (в остальные дни недели рейсы и ранее выполнялись)", - сообщили в авиакомпании.

По информации "Авроры", такое расписание будет действовать в течение всего августа. В дальнейшем оно может корректироваться. Дополнительные рейсы стали доступны с этой недели.

До ограничений, введенных из-за пандемии, рейсы между областной столицей и Охой совершались по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время в полете составляет 1 час 30 мин. Тариф в одну сторону - 6 950 рублей.

На островах проходят лечение 1 404 человека с коронавирусом, 1 986 пациентов уже выписаны из больницы. Сахалинская область входит в число субъектов РФ с самыми низкими показателями заболеваемости и является первым регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции. Помимо этого, островной регион является единственным субъектом страны, где за все время пандемии не зарегистрировали ни одного летального исхода от инфекции или тяжелого случая.