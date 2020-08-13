Китайские высокотехнологичные компании опередили японские по доле на рынке

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Высокотехнологичные компании из Китая обошли японские по доле на мировом рынке и продолжают сокращать отставание от американских корпораций, которые лидируют в этом рейтинге. Такие данные приводятся в опубликованном в четверг исследовании ведущей японской деловой газеты Nikkei.

В 2019 году КНР заняла самую большую долю рынка в 12 секторах, включая производство электронных компонентов. У находящихся на первом месте США этот показатель равен 25, а у расположившейся на третьей строчке рейтинга Японии - семи. Китайские компании за год превзошли японские в сегменте используемых в смартфонах жидкокристаллических дисплеев малого и среднего размера, компонентов для литий-ионных батарей и других.

Крупнейший в Китае производитель компьютеров Lenovo Group в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличил свою долю на мировом рынке на 1,2 процентного пункта (п.п.) - до 24,2%. Тем самым он вышел на первое место, обогнав американскую Hewlett-Packard (HP). Технологическая корпорации Huawei, несмотря на политику ряда западных стран по запрету на использование ее продукции, заняла второе место в мире на рынке смартфонов с рыночной долей 17,6%. Это позволило ей обойти Apple и сократить отставание от лидера сегмента - южнокорейской компании Samsung Electronics, на чьи смартфоны приходится 21,6% мировых продаж.

Еще пять лет назад доля Huawei на мировом рынке составляла всего 5%, в то время как в 2019 году совокупная пропорция Huawei, Xiaomi и Oppo увеличилась до 35% от общемировых продаж. Помимо этого, Huawei занимает лидирующую позицию по количеству базовых станций мобильной связи. Однако в сегменте маршрутизаторов из-за споров между США и Китаем американская Cisco Systems с долей рынка 64,7% продолжает увеличивать отрыв от конкурентов, в том числе Huawei.

Nikkei отмечает, что до настоящего времени китайские компании справлялись с давлением со стороны США. Также большим подспорьем для них стал рост внутреннего спроса. Однако в случае продолжения отказа от китайского оборудования и технологий со стороны стран Европы и США ситуация может измениться.