Мишустин выступил за развитие местного производства овощей и зелени на Чукотке

АНАДЫРЬ, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею развития местного производства овощей и зелени на Чукотке. Об этом он заявил во время осмотра тепличного комплекса в Анадыре. Беседуя с руководителями проекта Натальей и Павлом Макартовыми, Мишустин спросил, что выгоднее - завозить в регион овощи или производить из на месте? Он отметил, что на Чукотке одна из самых высоких стоимость продовольственной корзины по сравнению с другими регионами РФ.

Руководители предприятия заявили, что на Чукотке важно развивать местное производство, рассказали о планах по расширению мощностей своей компании.

"Это нужно развивать и думать о том, чтобы это масштабировать", - согласился премьер, подчеркнув, что "овощи тут должны быть местные". Мишустин добавил, что необходимо помочь компании, в том числе в части субсидирования процентной ставки по кредитам, а также, возможно, субсидирования части капитальных затрат, предложив обсудить эти вопросы с Минсельхозом.

"Мы не оставим эту ситуацию, я обещаю. Мы приедем в Москву, соберемся с (главой Минсельхоза) Дмитрием Патрушевым и (министром финансов) Антоном Силуановым, точно поддержим субсидирование процентной ставки, точно поможем всем, чем можем, в том числе и по инфраструктуре, и посмотрим, что по CAPEX можно сделать. Главное, чтобы проект шел, чтобы вам помогали, проект надо масштабировать более активно", - сказал Мишустин.

"Сто процентов - овощи должны быть местные. Этот проект - якорь, и мы его двигаем", - добавил премьер, предложив сделать для предприятия "необременительными инвестиции во вторую очередь". Он также попросил губернатора поддерживать подобные проекты.

Мишустин пообещал, что через год на предприятие приедет делегация и проверит, как идет развитие проекта.

Работа тепличного комплекса

Мишустин во время посещения тепличного комплекса также осмотрел парник по выращиванию зелени и готовую продукцию предприятия.

Главу кабмина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минфина Антон Силуанов, первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов и губернатор Чукотки Роман Копин.

Павел и Наталья Макартовы рассказали премьеру о производстве. Мишустин попросил попробовать зелень, которая тут производится. Макартовы угостили его базиликом прямо с грядки. Глава кабмина угостил и Силуанова, который тут же поинтересовался, "а сколько стоит?"

Мишустин поинтересовался себестоимостью производства и объемом рынка сбыта.

Тепличный комплекс по выращиванию овощей защищенного грунта построен в 2017 году. Он обеспечивает предприятия общепита и розничной торговли свежими огурцами и зеленью. Производство расположено в здании общей площадью 628,3 кв. м. Годовая производственная мощность составляет порядка 8 т. Производство основано на выращивании овощей защищенного грунта на гидропонике с применением светоэффективных ламп.

В 2019 году на тепличном комплексе произведено 8 тонн овощной продукции, в том числе огурцов - 6,74 тонны, лука зеленого 0,44 тонны, укропа - 0,59 тонны, базилика - 0,07 тонны, другой зелени - 0,16 тонны. За шесть месяцев 2020 года тут произведено 4,8 тонны овощной продукции, в том числе огурцов - 2,8 тонны, зелени - 2 тонны.

В настоящее время на предприятии ведется строительство второго тепличного комплекса общей площадью 1152 кв. м, что позволит увеличить производство огурцов до 27 тонн в год. Срок ввода объекта - IV квартал 2021 года. Выход на проектную мощность реализуемого инвестиционного проекта по строительству второго тепличного комплекса позволит увеличить долю предприятия до 10,3% валового сбора овощей в регионе (по сравнению с показателями 2019 года).