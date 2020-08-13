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Мишустин заявил, что Чукотка должна стать для приезжающих в регион врачей второй родиной

Премьер при этом отметил, что Чукотская окружная больница одна из лучших, которые он посещал в регионах России

АНАДЫРЬ, 13 августа. /ТАСС/. Приезжающие на Чукотку врачи должны иметь в регионе возможность профессионального развития. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время поездки в Анадырь.

"Очень важно, чтобы врачи, когда они приезжают на Чукотку, находили здесь свою вторую родину, могли здесь качественно работать, получить все необходимые условия для жизни и получить возможность профессионального совершенствования", - сказал он, беседуя с врачами Чукотской окружной больницы. Два врача рассказали о том, что приехали работать в Анадырь из других регионов.

Мишустин добавил, что больница "классная", отметив, что это одна из лучших больниц, которые он посещал в регионах России.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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