Мишустин заявил, что Чукотка должна стать для приезжающих в регион врачей второй родиной

АНАДЫРЬ, 13 августа. /ТАСС/. Приезжающие на Чукотку врачи должны иметь в регионе возможность профессионального развития. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время поездки в Анадырь.

"Очень важно, чтобы врачи, когда они приезжают на Чукотку, находили здесь свою вторую родину, могли здесь качественно работать, получить все необходимые условия для жизни и получить возможность профессионального совершенствования", - сказал он, беседуя с врачами Чукотской окружной больницы. Два врача рассказали о том, что приехали работать в Анадырь из других регионов.

Мишустин добавил, что больница "классная", отметив, что это одна из лучших больниц, которые он посещал в регионах России.