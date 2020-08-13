Мишустин поручил обеспечить приемлемые энерготарифы для потребителей на Чукотке

АНАДЫРЬ, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить приемлемые тарифы на электроэнергию для потребителей на Чукотке в связи с введением в эксплуатацию плавучей АЭС "Академик Ломоносов" в Певеке.

Такое поручение Мишустин дал в ходе поездки в Анадырь, где заслушал доклад о работе плавучей АЭС.

"Сегодня есть очень много вопросов с энергообеспечением Чукотки, вообще Дальнего Востока. И что очень важно, мы сегодня договорились, что решим вопрос по тому, чтобы использовать "Академик Ломоносов" в целях обеспечения Чукотки", - сказал Мишустин.

Он обратил внимание, что потребители говорят о более высоких тарифах на электроэнергию. Мишустин потребовал, чтобы ситуацию с тарифами прояснил представитель Росатома.

"Сейчас экономика не очень хорошая. Это связано с тем, что и Билибинская АЭС, и ПАЭС работают в параллели. Как только будет закончена модернизация линий между Певеком и Билибино, останется (в эксплуатации - прим. ред.) только плавучая АЭС. И если сейчас она загружена на 25%, то загрузка поднимется на 50%. Соответственно, тариф будет приемлемым", - сообщил первый заместитель генерального директора Росатома Александр Локшин.

Как сказал министр энергетики Александр Новак, Билибинская АЭС постепенно выводится из эксплуатации и по мере остановки энергоблоков будет повышаться загрузка плавучей АЭС в Певеке. "Энергосистема Чукотки является замкнутой. Старая АЭС, Билибинская, она свой срок выработала, уже первый блок выведен из эксплуатации, три остальных будут выведены из эксплуатации в августе 2023 года", - сказал Новак.

Выслушав доклады, Мишустин поручил Новаку по возвращении в Москву представить доклад о мерах, которые обеспечат приемлемые для потребителей уровни тарифов на электроэнергию.

"Надо вернуться к этому вопросу и рассмотреть с участием Росатома, что будет с тарифами. По приезде вы мне доложите", - сказал Мишустин.