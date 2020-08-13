ТПП РФ выступила против внесения в Налоговый кодекс норм о применении кассовой техники

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России выступила против включения норм о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) в Налоговый кодекс. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава палаты Сергей Катырин по итогам оценки пакета проектов федеральных законов, разработанных Минфином РФ, которые вносят изменения в регулирование использования ККТ.

"Не нашло поддержки в ТПП стремление Минфина включить законодательство о применении ККТ в состав Налогового кодекса РФ. Например, перенос в Налоговый кодекс РФ контрольных мероприятий - оперативного контроля, контрольной закупки и наблюдения, которые дублируют часть мероприятий в рамках осуществления налоговыми органами контрольно-надзорной деятельности, а также фактически являются оперативно-розыскными мероприятиями, - приведет к росту фискальной и административной нагрузки на предпринимателей", - считает Катырин.

По его словам, нагрузка вырастет, так как "за неисполнение требований законопроект предусматривает обеспечительные меры в рамках налогового законодательства и вводит новые составы налоговой ответственности, которых нет в действующем Кодексе об административных правонарушениях РФ - КоАП". Он пояснил, что сейчас ответственность за нарушения в сфере применения контрольно-кассовой техники определена в КоАП.

Также ТПП возражает против исключения из общих норм КоАП и его статей, предусматривающих наказание за неприменение ККТ, положения об ответственности за такие административные правонарушения. Так, взамен предлагается дополнить кодекс новой статьей, в которой среди прочего будет установлена ответственность оператора фискальных данных и экспертной организации за нарушение законодательства о налогах и сборах. Отвечать будут исключительно должностные лица, для которых планируется ввести штрафы от 5 до 50 тысяч рублей.

"Казалось бы, изменения незначительные и серьезных проблем не создают. Но на самом деле это не так. Учитывая, что Налоговый кодекс РФ дополняется новыми составами налоговых правонарушений, схожих с изменениями, предложенными в КоАП, возникает риск привлечения предпринимателей к ответственности за одни и те же правонарушения дважды", - опасается Катырин.

В ТПП РФ считают, что рассматриваемые законопроекты дают возможность широкого толкования при квалификации нарушений. "А опыт предпринимательства в России свидетельствует - такая ситуация почти всегда приводит к возникновению серьезных коррупционных рисков. Поэтому мы предлагаем этот пакет доработать", - добавил он.