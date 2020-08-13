Мишустин заявил о росте производства меди в РФ на 15-20% после запуска Баимского ГОКа

АНАДЫРЬ, 13 августа. /ТАСС/. Производство меди в России вырастет на 15-20% после запуска Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) на Чукотке. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о ходе строительства ГОКа. Он отметил, что эта зона входит в пятерку крупнейших медных месторождений в мире, содержит значительные запасы не только меди, но и золота, серебра, молибдена.

"Ежегодный объем производства меди в России вырастет на 15-20%, а молибдена - почти на 80%", - сказал Мишустин. Он добавил, что разработка месторождения "позволит поддержать развитие всего Чукотского автономного округа, позитивно повлияет на темпы решения федеральных задач, таких как увеличение грузооборота Северного морского пути и развитие Арктической зоны в целом".

Премьер подчеркнул и важность того, "чтобы любое строительство, особенно такое масштабное, шло с применением всех природоохранных норм, а также с соблюдением всех требований по защите жизни и здоровья людей".

Мишустин также отметил, что из-за непростых климатических условий на проекте планируется широкое применение современных технологических решений, производственные процессы будут максимально автоматизированы, "а в случае успеха подобный опыт нужно будет использовать при разработке и других месторождений в сложных климатических условиях".

Кроме того, указал глава кабмина, для запуска строительства ГОКа нужна финансовая поддержка государства, в частности, ресурсы на создание энергетической и транспортной инфраструктуры. "Есть различные мнения, различные варианты на этот счет. Среди основных - это сооружение СПГ-электростанции в морском порту и прокладка технологической дороги протяженностью почти 430 км. Сегодня мы подробно обсудим все возможные варианты и выясним, какой подход выбрать и какой объем государственной поддержки нам необходим, какой эффект дадут эти средства в ближайшей и долгосрочной перспективе для региона, бизнеса и в целом для нашей страны", - резюмировал председатель правительства.

Баимский ГОК

Строительство Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений планируется завершить на Чукотке к 2026 году, в 2028 году ГОК должен выйти на проектную мощность. Как сообщалось ранее, строительство комбината поможет привлечь в регион 360 млрд рублей инвестиций. Кроме того, ГОК позволит создать на Чукотке более 3,5 тыс. рабочих мест, обеспечив ими до 7% населения округа. В правительстве рассчитывают, что создание ГОК также поможет обеспечить прирост валового регионального продукта (ВРП) ориентировочно на 45 млрд рублей в год. Ранее сообщалось, что проект по освоению Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе увеличит ВРП региона в четыре раза.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны" подписано на площадке четвертого Восточного экономического форума в сентябре 2018 года. Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината и всей необходимой для его функционирования инфраструктуры. Проект включен в стратегию социально- экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.

Ресурсы Баимской площади - 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года принадлежит ГДК "Баимская".