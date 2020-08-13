Акции "Яндекса" включат в состав индекса MSCI Russia

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Акции российской компании "Яндекс" будут включены в состав индекса MSCI Russia, следует из очередного пересмотра MSCI.

Согласно отчету, изменения вступят в силу 1 сентября.

MSCI Russia - фондовый индекс российского рынка. Входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Рассчитывается международной аналитической компанией MSCI Inc. Индекс MSCI Russia является ориентиром для международных институциональных и частных инвесторов, размещающих средства в ценные бумаги российских эмитентов.