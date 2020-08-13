{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акции "Яндекса" включат в состав индекса MSCI Russia

Изменения вступят в силу 1 сентября

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Акции российской компании "Яндекс" будут включены в состав индекса MSCI Russia, следует из очередного пересмотра MSCI.

Согласно отчету, изменения вступят в силу 1 сентября.

MSCI Russia - фондовый индекс российского рынка. Входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Рассчитывается международной аналитической компанией MSCI Inc. Индекс MSCI Russia является ориентиром для международных институциональных и частных инвесторов, размещающих средства в ценные бумаги российских эмитентов.

Теги
Россия
В Австралии число безработных впервые превысило 1 млн
Уровень безработицы в июле достиг отметки в 7,5%
Читать полностью