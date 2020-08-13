Мишустин: "Яндекс" мог бы создать самосвал-беспилотник для Баимского месторождения

АНАДЫРЬ, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил при освоении Баимского золото-медного месторождения на Чукотке использовать самосвалы-беспилотники, которые могла бы разработать компания "Яндекс". Об этом Мишустин заявил на презентации проекта по строительству горно-обогатительнного комбината (ГОК) Баимский мощностью 70 млн тонн руды в год.

"Мы собираемся инвестировать в этот проект 519 млрд рублей. У нас уже готов полностью проект. Около $200 млн мы уже проинвестировали в подготовительные работы", - сообщил в ходе презентации председатель совета директоров группы KAZ Minerals Олег Новачук. "Будем использовать самосвалы на 350 тонн, это самая крупная техника, которая существует. Но для этих самосвалов, конечно, нужны высококвалифицированные водители", - отметил бизнесмен.

"Беспилотники нужны", - предложил Мишустин.

Новачук подтвердил намерение компании в рамках проекта использовать 70 самосвалов-беспилотников. Он также сообщил, что за время реализации проекта компания планирует уплатить налогов на сумму около 715 млрд рублей.

"А вы поработайте с компанией "Яндекс", которая сделала беспилотник сейчас. На КамАЗах испытывается очень даже успешно. Как предложение. Надо, конечно, в первую очередь смотреть на издержки, но обязательно нужно смотреть на отечественные решения, это может быть очень эффективно", - считает Мишустин. "Обязательно сделаем" - пообещал в свою очередь Новачук.

Люди лучше роботов

В то же время Мишустин обратил внимание на то, что, сокращая издержки за счет автоматизации, нельзя забывать о людях, которые могли бы получить работу на новом предприятии.

"Это, конечно, здорово, что автоматизация дает вам возможности сократить издержки, но нам тоже очень хочется, чтобы здесь рабочие места остались на Чукотке", - сказал Мишустин. Он отметил, что жители региона должны получить хорошую работу. "Может, они лучше роботов сделают, и будет дешевле", - сказал он.

Мишустин предложил компании еще раз проанализировать проект и рассмотреть возможность увеличения объема инвестиций. "Если говорить о степени доходности, то мне сказали, что дополнительные инвестиции вам сложно сделать, иначе доходность будет не такой хорошей, как вы считали. Мы бы хотели, чтобы вы еще раз внимательно посмотрели и, может быть, увеличили инвестиции, столь необходимые для запуска проекта", - отметил премьер-министр.

Новачук пообещал изучить предложение главы правительства России.

В рамках инвестиционного проекта, рассчитанного на реализацию на период до 2026 года, планируется построить ГОК Баимский мощностью 70 млн тонн руды в год. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства цветных металлов в России: медного концентрата - на 15-20%, золота - на 3,7%, серебра - 5%, молибдена - 77%.