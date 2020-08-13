Системы оплаты парковок в Санкт-Петербурге и Москве могут объединить

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Москвы и Санкт-Петербурга обсуждают возможности объединения систем оплаты парковок в городах. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что столичную систему оплаты проезда могут внедрить в Санкт-Петербурге.

"Помимо объединения билетных систем с Санкт-Петербургом обсуждаются и совместные решения в плане парковок", - сказали в пресс-службе.

Пилотный проект по введению платной парковки на улицах Москвы был запущен 1 ноября 2012 года. Для решения проблемы перегруженности улиц выбран комплексный подход к тарификации: стоимость платной парковки зависит от конкретной загрузки улицы, на которой она расположена. Может варьироваться от 40 до 380 рублей в час.

Тарифы на парковку формируются с учетом интересов местных жителей и мнения экспертов. Автомобилисты, оформившие резидентное разрешение, могут бесплатно оставить машину на парковке у дома даже на длительный срок. А автомобилисты, приезжающие в центр ненадолго, получили больше возможностей найти место для стоянки машины.

Собранные средства отправляются в бюджет города, распределяются между районами и тратятся на проекты благоустройства. На деньги от платных парковок обновляют детские и спортивные площадки во дворах, ремонтируют тротуары, обустраивают газоны, парковочные карманы и пешеходные ограждения, восстанавливают дорожную разметку.