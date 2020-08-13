Эксперты: более 50% предприятий малого и среднего бизнеса в РФ избежали убытков в пандемию

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Банк "Открытие" оценил влияние кризиса от коронавируса на представителей малого и среднего бизнеса в РФ. Согласно данным опроса среди предпринимателей, больше половины компаний (65%) избежали убытков во II квартале этого года, либо закрыли период с положительной прибылью.

Российский бизнес постепенно восстанавливается после пандемии. Тем не менее, ситуация на рынке еще нестабильна и говорить об общем воодушевлении преждевременно. 23% компаний испытывают трудности: сокращение заказов, долги, в целом борьба за выживание бизнеса. 19% описывают состояние бизнеса как стабильное, а 7% сообщает о росте прибыли. 60% компаний сократили обороты во время пандемии, однако 40% предпринимателей ожидают их рост к концу года.

При этом в мае и июне снизилась доля компаний, временно приостановивших работу (с 33% до 21%): активизировалось строительство и розничная торговля, но значительно сократили бизнес гостиницы, рестораны и промышленность. Возросла доля компаний (с 4% до 9%), нашедших новую нишу: в основном, это отрасли образования и транспорта.

На рынке снижается уровень неопределенности - уменьшилась доля компаний, которые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие 6 месяцев (с 39% до 31%), повысилась доля тех, кто собирается развивать и расширять бизнес (с 18% до 24%).

В опросе участвовали клиенты ведущих банков России - индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год и численностью персонала до 250 человек. География исследования включала города с населением от 100 тыс. человек и более.