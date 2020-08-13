"Газпром" продает 50% болгарской "Овергаз"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" согласовал продажу 50% доли в болгарской газовой компании "Овергаз" другому акционеру компании АО "Овергаз Инк." за €15,5 млн, говорится в сообщении российской компании.

Так, "Газпром" продает 490 обыкновенных именных наличных голосующих акций АО "Овергаз Инк." номинальной стоимостью 500 болгарских левов каждая, общей стоимостью 245 000 болгарских левов, что составляет 0,49% капитала АО "Овергаз Инк.", по цене €151 900.

"Газпром экспорт" при этом продаст 49 510 обыкновенных именных наличных голосующих акций АО "Овергаз Инк." номинальной стоимостью 500 болгарских левов каждая, общей стоимостью 24 755 000болгарских левов, что составляет 49,51% капитала АО "Овергаз Инк.", по цене €15,348 млн.

Кроме того, совет директоров газового холдинга одобрил отчуждение принадлежащих ООО "Газпром трансгаз Югорск" 10 169 обыкновенных именных акций АО "Аэропорт Белоярский" номинальной стоимостью 5 000 рублей каждая или 53,406% уставного капитала. Общая стоимость пакета оценивается в 50,845 млн рублей. Акции будут безвозмездно переданы по договору пожертвования с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой.

На заседании также был согласовано внесение ООО "Газпром экспорт" вклада в имущество германской компании Erdgasspeicher Peissen GmbH в размере €2,1 млн с оплатой денежными средствами. Erdgasspeicher Peissen GmbH является совместным предприятием ООО "Газпром экспорт" и Verbundnetz Gas, которые владеет ПХГ "Катарина".