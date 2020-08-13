Xiaomi запускает в продажу первый в мире прозрачный телевизор

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 августа. /ТАСС/. Первый в мире телевизор серийного производства с ультратонким прозрачным экраном представила к своему десятилетию китайская компания Xiaomi. На ее сайте сообщается, что новинка Mi TV LUX Transparent Edition официально поступит в продажу в ближайшее воскресенье по цене 49 999 юаней ($7,2 тыс.).

В выключенном состоянии экран устройства представляет собой стеклянную панель диагональю 55 дюймов и толщиной 5,7 мм. Во включенном состоянии телевизор как бы парит в воздухе.