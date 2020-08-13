Абрамченко поручила проработать механизмы снижения волатильности цен зерна для мукомолов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила профильным министерствам проработать механизмы снижения волатильности цен на зерно для производителей муки. Копия поручения есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу проработать механизмы снижения волатильности цен на зерно для производителей муки и о результатах доложить в правительство Российской Федерации при необходимости с проектами нормативных правовых актов", - отмечается в документе.

Поручение дано главам Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина России.

В конце марта 2020 года Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обратился в Минсельхоз с просьбой устранить дисбаланс в формировании цен на пшеницу и муку. В письме союза отмечается, что на фоне общего кризиса и падения курса рубля, финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. Тогда же мукомолы предупреждали о возможном возникновении дефицита муки на рынке России.

О поручении Абрамченко по проработке механизмов снижения волатильности цен зерна для мукомолов 13 августа написала газета "Коммерсантъ".