{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Абрамченко поручила проработать механизмы снижения волатильности цен зерна для мукомолов

Вице-премьер дала поручение главам Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила профильным министерствам проработать механизмы снижения волатильности цен на зерно для производителей муки. Копия поручения есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу проработать механизмы снижения волатильности цен на зерно для производителей муки и о результатах доложить в правительство Российской Федерации при необходимости с проектами нормативных правовых актов", - отмечается в документе.

Поручение дано главам Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина России.

В конце марта 2020 года Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обратился в Минсельхоз с просьбой устранить дисбаланс в формировании цен на пшеницу и муку. В письме союза отмечается, что на фоне общего кризиса и падения курса рубля, финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. Тогда же мукомолы предупреждали о возможном возникновении дефицита муки на рынке России.

О поручении Абрамченко по проработке механизмов снижения волатильности цен зерна для мукомолов 13 августа написала газета "Коммерсантъ".

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
МЭА ухудшило прогноз по падению мирового спроса на нефть до 8,1 млн баррелей
Читать полностью