Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,48 рубля

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,32% - до 73,48 рубля, курс евро - на 0,07% - до 86,78 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:29 курс американской валюты опускался на 0,22% - до 73,5475 рубля. В свою очередь, курс евро перешел в "зеленую" зону и торговался по 87,0150 рубля (+0,2%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавлял 0,12%, достигая 3057,63 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,03%, до 1306,74 пункта.

По данным на 10:25 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,1%, до 3057,15 пункта, РТС - на 0,19%, до 1309,59 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,4% - до $45,25 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по $42,78 за баррель, что на 0,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.