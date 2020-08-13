Дальневосточный фонд высоких технологий направит 3 млрд рублей на перспективные проекты

ТАСС, 13 августа. Дальневосточный фонд высоких технологий инвестирует около 3 млрд рублей в реализацию и внедрение на Дальнем Востоке перспективных высокотехнологичных проектов. Об этом сообщил во время эфира на портале "Твой Дальний Восток" генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.

При поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики объявлен открытый отбор высокотехнологичных проектов по всей России для дальнейшей интеграции лучших разработок на Дальнем Востоке. Программа поиска и отбора #GoEast продлится не менее трех месяцев. Самые перспективные технологические проекты получат инвестиции на сумму от 50 млн до 500 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий на реализацию инвестиционных планов и поддержку НИОКР.

"Мы рассчитываем, что в рамках конкурса наберем порядка пяти компаний, готовых двигаться с условием, что наши инвестиции пойдут на локализацию, внедрение проекта в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Но, если мы увидим, что есть больше интересных, готовых в текущий момент к сотрудничеству с нами предпринимателей, то этот перечень будет расширен. Общая сумма, которую мы зарезервировали под этот проект, - около 3 млрд рублей", - сказал Саркисов.

По его словам, в приоритете - информационные технологии, связанные с потребительскими и финансовыми сервисами, со сложным программным обеспечением для промышленных предприятий, цифровые решения для городской среды, которые могут быть использованы в проекте "Умный город", в сфере образования - "то, что может уже сейчас внедряться и улучшать качество жизни людей в регионе". Также это медицинские биотехнологии, биотехнологии в области сельского хозяйства. "Дальний Восток обладает огромным сельскохозяйственным потенциалом, здесь почти 3 млн га пахотных земель, почти 4 млн га сенокосных угодий и пастбищ, но в то же время существует дефицит в обеспечении собственными продовольственными товарами", - сказал Саркисов.

Он подчеркнул, что нужны технологии, которые позволят сделать агросектор ДФО более эффективным и поднять его до уровня центральных регионов России. "Технологии аквакультуры, например. Этот один из самых развивающихся сегментов в продовольствии в мире и самый быстроразвивающийся сегмент животноводства. На Дальнем Востоке аквакультура, морекультура - неотъемлемая часть регионального продукта, и это направление для нас особенно интересно", - подчеркнул Саркисов.

Принять участие в отборе может любая технологическая компания с доказанной эффективностью и выручкой от 30 млн рублей за последний год. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что главная задача властей и институтов развития - привлекать инвестиции, развивать экономику Дальнего Востока, поддерживать отрасли и стимулировать создание высокотехнологичных производств.